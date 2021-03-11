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Son dakika: Eski Tümgeneral ve eski Tuğgeneral 'ün cezaları onandı

16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada aralarında dönemin Topçu ve Füze Okulu Komutanı eski Tümgeneral , 58. Topçu Tugayı Komutanı eski Tuğgeneral 'ün de bulunduğu 11 sanık hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Ceza dairesi, çoğu uzman çavuş, er ve erbaş olan 160 sanık hakkında verilen hapis cezalarını ise bozdu.

Giriş Tarihi: 11.3.2021 14:59 Son Güncelleme: 11.3.2021 15:02 ABONE OL
Son dakika: Eski Tümgeneral Osman Ünlü ve eski Tuğgeneral Murat Aygün'ün cezaları onandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada aralarında dönemin Topçu ve Füze Okulu Komutanı eski Tümgeneral Osman Ünlü, 58. Topçu Tugayı Komutanı eski Tuğgeneral Murat Aygün'ün de bulunduğu 11 sanık hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Ceza dairesi, çoğu uzman çavuş, er ve erbaş olan 160 sanık hakkında verilen hapis cezalarını ise bozdu.

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Son dakika: Eski Tümgeneral Osman Ünlü ve eski Tuğgeneral Murat Aygün'ün cezaları onandı
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