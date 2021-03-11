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Son Dakika Haberi - duyuruldu! 11 Mart koronavirüs tablosu ile bugünkü corona virüsü vaka sayısı

11 Mart 2020 tarihinden bu yana 'de etkilerini salgınla ilgili olarak corona virüsü son dakika vaka sayısı - vefat sayısı verileri Bakan Koca Twitter hesabı ile resmi sitesi aracılığıyla açıklanmaya devam ediyor. Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları kamuoyu tarafından açıklandı mı? sorusuyla araştırılarak korona son durumla ilgili bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor. 11 Mart koronavirüs tablosu ile bugünkü vaka sayısı verileri ve tüm son dakika detayları.

Giriş Tarihi: 12.3.2021 02:13 Son Güncelleme: 15.3.2021 02:13 ABONE OL
Son Dakika Haberi - 11 Mart koronavirüs tablosu duyuruldu! 11 Mart koronavirüs tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı

Ülkemizde 1 yıldır etkisini gösteren kovid-19 salgınıyla ilgili olarak yurt ve dünyadan "corona virüsü son dakika" başlığı altında yeni haberler gelmeye devam ediyor. 11 Mart 2020 tarihinde ilk vakası tespit edilen ve tedavi altına alınan pandemiye ilişkin Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden günlük son durum tablosu bilgileri sunulurken, kamuoyu tarafından öğrenilmek istenen son dakika bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı verileri, "11 Mart koronavirüs tablosu" şeklinde paylaşılıyor. Öte yandan Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları merak edilerek 11 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuyla araştırılıyor.

SON DAKİKA! 11 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla 11 Mart korona tablosu ile birlikte Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları şu şekilde;



11 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 14 bin 556
  • HASTA SAYISI: 814
  • VEFAT SAYISI: 67
  • İYİLEŞEN SAYISI: 9 bin 193

İşte son 7 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

10 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 14 bin 556
  • HASTA SAYISI: 814
  • VEFAT SAYISI: 67
  • İYİLEŞEN SAYISI: 9 bin 193

9 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 13 bin 755
  • HASTA SAYISI: 801
  • VEFAT SAYISI: 66
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 639



8 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 13 bin 215
  • HASTA SAYISI: 767
  • VEFAT SAYISI: 64
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 106

7 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 187
  • HASTA SAYISI: 735
  • VEFAT SAYISI: 65
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 785

6 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 770
  • HASTA SAYISI: 702
  • VEFAT SAYISI: 64
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 291

5 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 302
  • HASTA SAYISI: 698
  • VEFAT SAYISI: 62
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 711

4 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 322
  • HASTA SAYISI: 685
  • VEFAT SAYISI: 68
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 873
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Son Dakika Haberi - 11 Mart koronavirüs tablosu duyuruldu! 11 Mart koronavirüs tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı
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