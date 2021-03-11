Son dakika: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ndan önemli aşı açıklaması: Anlamış değiliz

Son dakika haberleri... Koronavirüs risk haritası Türkiye'de büyük bir merakla takip edilirken virüsle mücadelede aşı süreci devam ediyor. Covid-19 ile mücadele tüm dünyada tedbirlerle birlikte sürerken aşılama sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye'de ilk doz aşılamalarının ardından ikinci doz aşılama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Megakentte de çalışmalar devam ederken İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da aşılamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.





"İSTANBUL HER TÜRLÜ AŞIYI YAPABİLECEK KAPASİTEDE"

Megakentte süren aşılamayla çalışmaları hakkında bilgi veren İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "İstanbul alt yapı olarak da kapasite olarak da her türlü aşıyı yapabilecek kapasitede akşamları da dahil hafta sonu da dahil aşı yapabilme imkanımız var. İnsanlarımız da bu aşıları yaptırıyorlar. İstanbul hem kırsalı temsil ediyor. Hem çok kalabalık metropol. İstanbul'un köyü de var esasında tabi hepsi büyük kent şu anda ama köy gibi yerlerimizde var.