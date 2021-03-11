Son dakika: Tekrar kapanma olur mu? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan flaş açıklama

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuk olduğu özel bir televizyon kanalında, son dönemde artan vakalar sonrası merak edilen konuların başında gelen "Tekrar kapanma olur mu?" sorusuna yanıt verdi.
SON DAKİKA: TEKRAR KAPANMA OLUR MU?
Vaka ve vefat sayılarının artması durumunda tekrar kapanma ihtimalinin olduğunu dile getiren Kalın, "Kademeli normalleşme dediğimiz süreç, eğer komple gevşemeye ve tedbirleri önemsememeye dönüşürse, vaka sayıları ve ölüm sayıları artarsa tekrar kapanmak zorunda kalırız. Yeniden kapanma ihtimali hep var.
Mutasyon ihtimali de var, vaka sayısının artma ihtimali de var, yeni bir dalga ihtimali de... Bu kararı almak da çok kolay değil. Vatandaş, esnaf, lokantacılar çok daraldı. Tedbirlerimizi alıyoruz. Aşımızı oluyoruz, mesafeye dikkat ediyoruz. Bir yandan da hayat devam ediyor. Bu dengeyi korumak zorundayız.
Bu dengeyi ihmal edersek, vaka sayıları 40-50 binlere yükseldiğinde vatandaşımız bize gelip, "Biz hasta olmak istemiyoruz" diyecekler. Kapatın diyecekler. Devletin aldığı tedbirler vatandaş uyduğu zaman anlamlıdır. O yüzden sürekli uyarı yapıyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu yüzden sürekli vatandaşlarımızı uyarıyor." ifadelerini kullandı.
"10 MİLYONDAN FAZLA İNSANI AŞILADIK"
Aşılama süreci ile ilgili de konuşan İbrahim Kalın, "Burada bir diğer önemli konu da; dünyada şu anda aşı işini en iyi götüren ülkelerden biriyiz. 10 milyondan fazla insanı aşıladık. Bu şekilde devam edecek.
İstediğimiz aşılama süreci zaman alacak. Tedbirleri elden bırakmadan yolumuza devam etmeliyiz. Bireysel olarak her ihmal toplumu etkiler." dedi.