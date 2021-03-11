Son dakika: Tekrar kapanma olur mu? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan flaş açıklama

Mutasyon ihtimali de var, vaka sayısının artma ihtimali de var, yeni bir dalga ihtimali de... Bu kararı almak da çok kolay değil. Vatandaş, esnaf, lokantacılar çok daraldı. Tedbirlerimizi alıyoruz. Aşımızı oluyoruz, mesafeye dikkat ediyoruz. Bir yandan da hayat devam ediyor. Bu dengeyi korumak zorundayız.