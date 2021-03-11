Yargıtay Polatlı’daki eylemlere ilişkin 11 sanığın cezasını onadı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada aralarında dönemin Topçu ve Füze Okulu Komutanı eski Tümgeneral Osman Ünlü, 58. Topçu Tugayı Komutanı eski Tuğgeneral Murat Aygün'ün de bulunduğu 11 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Yargıtay'ın darbe girişimi sırasında uzman çavuş, uzman onbaşı ve uzman er rütbelerinde olan 160 sanık hakkındaki kararları da bozmasının ardından sanıklar tahliye edildi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 328 sanık hakkında 2018 yılının Nisan ayında karar verilmişti. Kararda, 27 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanığa müebbet, 217 sanığa 12 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezası ve 64 sanığın beraatına hükmedilmişti. Sanıkların istinaf mahkemesine başvurması üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi yerel mahkeme kararının hukuka uygun olduğuna karar vererek itirazları reddetti.



51 SANIĞIN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI ONANDI



Temyiz üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanıklar dönemin Topçu ve Füze Okulu Komutanı eski Tümgeneral Osman Ünlü, 58. Topçu Tugayı Komutanı eski Tuğgeneral Murat Aygün, Oğuz Serdar Özgür, Abdulkerim Ceyhan, Murat Dinlecener, Bilal Akdoğan, Selçuk Serhat Pesek, Ali Dilcioğlu, Uğur Tümürlek, Alper Doğan ve Mustafa Kemal Biber'in 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Daire, aynı suçtan müebbet hapis cezası alan Aytekin Kara ile 51 sanığa 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan verilen hükümleri onadı. Yargıtay, 2 sanığın beraat kararını onayarak, 62 sanık hakkındaki beraat hükmünü de 'ceza verilmesine yer olmadığına' kararı ile onadı.

26 SANIK HAKKINDA KARAR BOZULDU



Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan haklarında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası verilen 26 sanık hakkındaki kararı bozdu. Daire kararında bu kişiler hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan hüküm kurulması gerektiğini belirtti. Yargıtay, 13 sanık hakkında verilen cezalarda indirim uygulanması gerektiğini kaydederek, bu kişiler yönünden verilen kararı bozdu.

UZMAN ÇAVUŞ, UZMAN ONBAŞI VE UZMAN ERLERİ KARARI BOZULDU



Darbe girişimi sırasında uzman çavuş, uzman onbaşı ve uzman er rütbelerinde olan 160 sanık hakkındaki kararlar da Yargıtay tarafından bozuldu. Sanıklara, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan ceza verildiğini belirten Yargıtay, sanıklar hakkındaki delillerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Yargıtay, sanıkların askeri hiyerarşi içerisinde en alt rütbede görev yaptıklarını belirterek, bu sanıkların FETÖ ile irtibatlarının bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiğini, sanıkların işledikleri fiilin, askeri hiyerarşi içinde, mutlak itaat ve emrin muhtevasını sorgulayamama ilkeleri sonucu kaçınılmaz bir yanılgıya düşüp düşmediklerinin araştırılması gerektiğine dikkat çekti. Uzman çavuş, uzman onbaşı ve uzman er rütbelerinde olan sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.