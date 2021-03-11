TIR ile kamyonet çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Sakarya'daki korkunç kaza, Geyve ilçesi D-650 karayolu Karaçam Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan Cafer Küçükdemirci idaresindeki 42 CPD 54 plakalı Mercedes marka TIR, 34 VDM 91 plakalı Ford marka kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar önlerinde ilerlemekte olan iş makinesine de çarptı.