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Yine , yine su baskını! İzmir Kemaraltı'nda işhanını su bastı

'de sabah saatlerindeki sağanak yağışın ardından bilindik manzaralar oluştu. Cadde ve sokaklar yağmur suyuyla dolarken Tarihi Çarşısı'ndaki bir işhanını da su bastı.

Şerif Can Şerif Can
Giriş Tarihi: 11.3.2021 15:58 ABONE OL
Yine İzmir, yine su baskını! İzmir Kemaraltı'nda işhanını su bastı

İzmir'de sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağmur, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar yağmur sularıyla dolarken; Çankaya, Alsancak ve Basmane gibi merkezi semtlerdeki araç trafiğine sıkışıklıklar yaşandı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir işhanını ise, yağmur suları nedeniyle su bastı. Han içindeki bazı işyerlerinde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

"KEMERALTININ UZUN YILLARDIR ÇİLESİ"

Gelinlik satan Mevlüt Uygan, " Yağış sabah daha fazlaydı, şimdi biraz kesildi. Kemeraltı'nda altyapı yetersizliği nedeniyle her yağmurda biz bu sorunu yaşıyoruz. Geçen yağmurda dükkana olduğu gibi su girmişti ve yaklaşık 100 gelinlik zarar görmüştü. Kemeraltı'nın uzun yıllardır çilesi bu. Biraz şiddetli yağmur yağdı mı hemen su basıyor. Yetkililere seslendik ve sesimizi duyurmaya çalıştık. Çözüm bulmaya çalışıyorlar ama yeterli olmuyor. Altyapının komple değişmesi gerek. Değişmez ise, bu sorun uzun yıllar devam edecek gibi görünüyor" dedi.

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Yine İzmir, yine su baskını! İzmir Kemaraltı'nda işhanını su bastı
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