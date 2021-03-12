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’nın üzerinden 50 yıl geçti

AA
Giriş Tarihi: 12.3.2021 ABONE OL
12 Mart Muhtırası’nın üzerinden 50 yıl geçti
Türk siyasi tarihine "sivil siyasete ikinci müdahale" olarak geçen ve Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç ile kuvvet komutanlarının imzasıyla Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a bir muhtıra vererek hükümetin istifaya zorlandığı 12 Mart 1971'in üzerinden yarım asır geçti.
Türk siyasi tarihinin "sivil siyasete ikinci müdahalesi"nde Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç ile kuvvet komutanlarının imzasıyla Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a 12 Mart 1971'de muhtıra verilerek hükümet istifaya zorlandı. Başbakan Süleyman Demirel'in istifa etmek zorunda kaldığı bu süreçte Türkiye, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı "ara rejim" dönemine girdi. 12 Mart 1971 Muhtırası'nın ardından 12 Eylül 1980 darbesine giden süreçteki 9 yılda, 11 hükümet değişikliği yaşandı.
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12 Mart Muhtırası’nın üzerinden 50 yıl geçti
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