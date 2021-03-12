41 şehirden İstiklâl Marşı dizeleri yükseldi

Esenler Belediyesi, İstiklâl Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel anlamlı bir video hazırladı. Türkiye'nin 7 bölgesinden vatandaşların İstiklâl Marşı'nın mısralarını okuduğu video, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı. Klipte İstiklâl Marşı'nın 41 mısrası, 41 farklı şehirdeki vatandaşlar tarafından okundu.



DUYGU DOLU ANLAR YAŞATTI



7'den 70'e her yaştan kimsenin yer aldığı video, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. İstiklâl Marşı'nın son mısrasını ise Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu okudu.