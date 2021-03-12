5 aşamalı kuşatma planı devrede hedef adım adım Kandil

Terör örgütü PKK'ya yönelik 5 aşamalı plan devrede. Erbil kısalında Peşmerge ile ortak düzenlenecek harekâtta terör örgütünün Kandil'le olan tüm irtibatının koparılması hedefleniyor. 5 aşamalı planın ilkinde Gara Dağı'ndaki Priz, Bergari, Meyroki ve cepheleri ile Orta Alan diye adlandırılan bölgeler teröristlerden temizlenecek. Harekâtlar yine Gara Dağı'na yakın noktada bulunan Kuzey Irak'ın Sinke, Begova, Şeladize ve Zaho Ovası'ndaki askeri üs bölgelerimizden koordine edilecek. Dujhok'un kırsal bölgelerinde üs bölgeleri oluşturulacak. Üçüncü aşamada daha iç kesimlerdeki Ninova ovasındaki Şeyhan, Etruş bölgeleri terörden arındırılacak. Dördüncü aşamada ise Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne bağlı güçlerin de ortak katılımıyla Kandil'e yakınlığıyla bilinen Erbil'in Soran ilçesine bağlı örgüt yapılanması hedef alınacak. Planın beşinci ve son ayağında ise örgütün Kandil'le bağlantısı koparılacak.