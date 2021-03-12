CHP’li Aygün’ün PKK’lılarca kaçırılması ‘Mizansen’ çıktı

Dokuz yıl önce dönemin CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün PKK'lılarca kaçırılıp iki gün sonra serbest bırakılması 'mizansen' çıktı. Aygün'ü kaçıran teröristler arasında yer alan "Azat Cüngüş" kod adlı Gürbüz Topçu, soruşturma birimleriyle sözde kaçırmanın ayrıntılarını paylaştı. Aygün'e hiçbir zorlamaları olmadığını söyleyen Topçu, şöyle dedi: "Gelmek ve bizimle vakit geçirmek istediğini, teröristlerin yaşantısını merak ettiğini söyledi. Dostane bir ortamda sohbet ettik. Hem onun için hem de bizim için iyi bir propaganda oldu. Bu işten Aygün de faydalandı, biz de faydalandık. Gideceği gün kendisine hatıra olarak gömleğimi verdim. Bu eylem siyasi propaganda anlamındaydı. Aygün, hangi örgütten olursa olsun herhangi bir suçtan yakalanan örgüt üyesi ve bunlara benzer birisi yakalanırsa gönüllü avukatlığını yapar." İşte detaylar:İddia, Aygün'ün seçim bölgesi Ovacık'ta yaptığı gezi sonrası Tunceli dönüşünde içinde bulunduğu aracın önüne kesen bir grup PKK'lı terörist tarafından kaçırıldığı yönündeydi. Aygün, 2 gün sonra serbest bırakıldı. Açıklamasında milletvekili olarak tutsak alınmasının Tunceli halkının iradesine bir müdahale olduğunu teröristlere söylediğini aktardı. Aygün, kendisini kaçıran teröristlerle ilgili "Çok saygılı çocuklardı. Sarıldılar, öptüler. 'Burada bulunan kardeşlerini sakın unutma abi' dediler" diyerek tepki çekmişti. Gerçek 9 yıl sonra ortaya çıktı.2003-2017 arasında PKK içinde yer alan Gürbüz Topçu'nun ifadesi şöyle: Aygün'ü tanıyorum. Kendisini CHP'li olarak çevreye tanıtıyor. Örgüte müzahir Demokratik Halklar Federasyonu taraftarı bir kişi. Teröristler arasında Aygün'le ilgili CIA ajanı olduğuna ilişkin değerlendirmeler yaptık ancak ispat edemedik. Aygün'ün Ovacık merkezde olduğunu öğrendik. Bize bu bilgiyi Rüzgar Ahmet kod isimli terörist verdi.Bu terörist yanına iki örgüt mensubunu da alarak Ovacık yolu üzerinde Aşağıtorunoba ve Yaylagünü köyleri arasında Aygün'ün aracının gelmesini beklemeye başladı. Araç durduruldu. Aygün'ü bazı konularda tartışma yapmak için araziye çağırdı. Kandil'den gelen "CHP'li birisini bulun ve propaganda yapın" talimatı vardı. Aygün'le birlikte Nenikan noktasına gittik ve beraber vakit geçirdik. Kendisine hiçbir zorlamamız olmadı.En baştan kendisine bu eylemin bir propaganda eylemi olduğunu söylemiştik. Bizimle gelip bu propagandaya ortak olup olmayacağını kendisine sorduk. Gelmek ve bizimle vakit geçirmek istediğini, teröristlerin yaşantısını merak ettiğini söyledi. Dostane bir ortamda sohbet ettik. Hem onun için hem de bizim için iyi bir propaganda oldu. Bu işten Aygün de faydalandı, biz de faydalandık. Gideceği gün kendisine hatıra olarak gömleğimi verdim. Bu eylem siyasi propaganda anlamındaydı.Aygün avukattır. Tunceli'de örgüt davalarına bakar. Aygün, hangi örgütten olursa olsun herhangi suçtan bir örgüt üyesi ve bunlara benzer birisi yakalanırsa gönüllü avukatlığını yapar. Tunceli'de devlet aleyhine çalışan örgütlerin desteğini almak için bu şekilde hareket etmektedir.TOPÇU örgütün Türkiye'deki lider kadrosundaydı. Garipuşağı Köyü kırsalında 2010'da 2 askerin şehit edilmesi, bir yıl sonra komiser Cem Kerman ile maçı izleyen öğretmen eşi Dilay Kerman'ın şehit edilmesi, 2012'de İbrahim Ergün'ün öldürülmesi, aynı yıl Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'un şehit edilmesi, 2015 ve 2016'da 2 polisin şehit edilmesi, 2016'da Ovacık'ta adliye lojmanlarına bombalı saldırı düzenlenmesi olaylarına karıştı.