Fahrettin Altun'dan, Kılıçdaroğlu'na 'Ekonomik reform' tepkisi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu'nun ekonomik reform eleştirilerine sosyal medyadan cevap verdi
Fahrettin Altun sözlerini şöyle sürdürdü:
Göz lazım bakmaya, gönül lazım görmeye... Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekonomi Reformlarında işsizlik ile ilgili tek bir cümle var mı?" diye sormuş. Anlaşılan bakmamış, okumamış veya görmemiş. Görmesi için bir kez daha paylaşıyorum.
Göz lazım bakmaya, gönül lazım görmeye...— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 12, 2021
Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekonomi Reformlarında işsizlik ile ilgili tek bir cümle var mı?" diye sormuş. Anlaşılan bakmamış, okumamış veya görmemiş. Görmesi için bir kez daha paylaşıyorum. pic.twitter.com/wTJGTG5Cbw