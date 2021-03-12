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'dan, Kılıçdaroğlu'na 'Ekonomik reform' tepkisi

İletişim Başkanı , Kılıçdaroğlu'nun ekonomik reform eleştirilerine sosyal medyadan cevap verdi. Altun: Göz lazım bakmaya, gönül lazım görmeye... , “Ekonomi Reformlarında işsizlik ile ilgili tek bir cümle var mı?” diye sormuş. Anlaşılan bakmamış, okumamış veya görmemiş. Görmesi için bir kez daha paylaşıyorum" dedi

Giriş Tarihi: 12.3.2021 23:55 ABONE OL

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu'nun ekonomik reform eleştirilerine sosyal medyadan cevap verdi

Fahrettin Altun sözlerini şöyle sürdürdü:



Göz lazım bakmaya, gönül lazım görmeye... Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekonomi Reformlarında işsizlik ile ilgili tek bir cümle var mı?" diye sormuş. Anlaşılan bakmamış, okumamış veya görmemiş. Görmesi için bir kez daha paylaşıyorum.

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Fahrettin Altun'dan, Kılıçdaroğlu'na 'Ekonomik reform' tepkisi
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