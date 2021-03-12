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FETÖ'den ceza alan o isimler! Yakalanarak cezaevine gönderildi

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve finans sağlamak iddiaları ile daha önce gözaltına alınan ve uzunca bir süre tutuklu kalıp hüküm giydikten sonra serbest bırakılan marketler zinciri sahibi ile yine ticaret ile uğraşan ve yakalanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 12.3.2021 22:59 ABONE OL
FETÖ'den ceza alan o isimler! Yakalanarak cezaevine gönderildi

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve finans sağlamak iddiaları ile daha önce gözaltına alınan ve uzunca bir süre tutuklu kalıp hüküm giydikten sonra serbest bırakılan marketler zinciri sahibi Murat Çakmak ile yine ticaret ile uğraşan Fatih Yılmaz ve Hüseyin Kahraman hakkındaki hapis cezalarının onanması uzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

İşlemleri tamamlanan ve Kocaeli Adliyesine sevk edilen hükümlüler kalan cezalarını yatmak üzere tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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FETÖ'den ceza alan o isimler! Yakalanarak cezaevine gönderildi
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