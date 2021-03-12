İşte devlet arşivlerindeki İstiklal Marşı!

"Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra bir millî marş ihtiyacı ciddi bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Kısa sürede olgunlaşan bu ihtiyaç, Maarif Vekili Rıza Nur Bey'in 18 Eylül 1920 tarihinde yayınladığı genelge ile TBMM'ye bağlı tüm birimlere tebliğ edildi. Ardından Maarif Vekaleti (Eğitim Bakanlığı) 7 Kasım 1920 tarihinde Hakimiyet-i Milliye gazetesine verdiği ilanla, tüm şairlere, kurtuluş ve bağımsızlık uğruna girişilmiş millî mücadeleyi ifade ve terennüm edebilecek bir İstiklal Marşı için yarışma açıldığını duyurdu.

Bu ilanda yarışmaya katılacak şiirlerin 23 Aralık 1920 tarihine kadar TBMM'ne teslim edilmesi gerektiği belirtilerek bu eserlerin bir Edebiyat Komisyonu tarafından inceleneceği ve seçilecek güfteye 500 lira para ödülü verileceği ifade edildi. Kazanan şiirin bestelenmesi için ise ileride ayrıca bir yarışma açılacağı ve kazanacak beste için de yine 500 lira ödül verileceği belirtildi. Başvuru süresinin son günü olan 23 Aralık 1920 tarihi itibarıyla yarışmaya katılan şiir sayısı 724'e ulaşmasına rağmen, Maarif Vekâleti bunlar arasında millî marş olarak seçilmeye uygun bir güfte bulunmadığı kanaatine vardı. Bu tarihte Maarif Vekili olan Hamdullah Suphi (Tanrıöver) Bey ise, böyle bir şiirin sadece Mehmet Akif Bey tarafından yazılabileceğini düşünmekteydi.

Hamdullah Suphi Bey, Burdur milletvekili Mehmet Akif Bey'den millî marş için bir şiir yazmasını rica ettiyse de Mehmet Akif Bey, konulan 500 lira ödül nedeniyle yarışmaya katılmak istemediğini belirtti. Bunun üzerine Hamdullah Suphi Bey Mehmet Akif Bey'e bir mektup yazarak para ödülünün kendisi için uygulanmayacağını bildirdi. Ardından Mehmet Akif Bey, "İstiklal Marşı" adlı şiirini 1921 yılının Şubat ayı başlarında Ankara'da tamamladı ve eserini Maarif Vekâletine teslim etti.