Kandil’de Diyarbakır anneleri paniği

Terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için 557 gündür eylem yapan ailelerden Celil Begdaş, oğlu Yusuf'un örgüt tarafından yayın organına çıkarılmasına tepki gösterdi. Daha önce HDP il binası önüne siyah çelenkte bırakan baba Begdaş, yaşanan durumla ilgili açıklama yaptı. Baba Celil Begdaş, oğlu Yusuf'un kendi isteği ile çıkarılmadığına dikkat çekerek şöyle dedi:

"Ben bugüne kadar oğlumu HDP binasından götürmüşler dedim, kimse bana inanmıyordu, oğlumun buradan gitmediğini söylüyorlardı. Bundan 2 gün önce Nurettin Demirtaş bir açıklama yaptı, ailelerin buradan kalkmasını, uçakların bomba atmamasını söyleyerek bizi çocuklarımızla görüştüreceklerini söyledi. Akabinde bir gün üzerinden geçti oğlumu çıkartılar. Benim oğlum Kürtçe bilmiyordu, çat pat konuşuyor, oğlumu zorla konuşturdular belli. Oğluma babasının oradan kalkmasını söyletmişler. Ben de buradan kalkmayacağımı tekrar ediyorum. Ancak oğlum geldiği zaman kalkarım. Oğlumu zorla konuşturdular, bir de bana söz verdiler oğlumu gönderecekler diye, hani söz. Yalan çıktı, beni kandırdılar. Benim oğlumun sözleri değil, zorla konuşturdular. Oğlum kesinlikle Kürtçe bilmiyordu. Ben buradan oğlum gelene kadar kalkmayacağım."