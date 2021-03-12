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Son dakika: ’da kadın cinayeti! Bensu’yu göğsünden vurarak öldürdü

Son dakika haberi... ’nın Milas ilçesinde (23) erkek arkadaşı S.K tarafından göğüsünden vurularak öldürüldü. Cinayeti işleyen S.K.'nin Bensu Narlı'yı kıskançlık sebebiyle öldürdüğü iddia edildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 12.3.2021 23:59 Son Güncelleme: 13.3.2021 01:01 ABONE OL
Son dakika: Muğla’da kadın cinayeti! Bensu’yu göğsünden vurarak öldürdü

Son dakika haberleri: Muğla'daki korkunç olay, Milas'ın Burgaz Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Bensu Narlı ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen S.K. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

GÖĞSÜNDEN VURDU

Ardından S.K., Narlı'yı yanında getirdiği silahla göğsünden vurdu. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Bensu Narlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Olay yerinde inceleme yapılırken, katil zanlısı S.K.'nin ise yakalandığı öğrenildi.

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Son dakika: Muğla’da kadın cinayeti! Bensu’yu göğsünden vurarak öldürdü
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