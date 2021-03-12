Son dakika: Muğla’da kadın cinayeti! Bensu’yu göğsünden vurarak öldürdü

Son dakika haberleri: Muğla'daki korkunç olay, Milas'ın Burgaz Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Bensu Narlı ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen S.K. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.
GÖĞSÜNDEN VURDU
Ardından S.K., Narlı'yı yanında getirdiği silahla göğsünden vurdu. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Bensu Narlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
KATİL ZANLISI YAKALANDI
Olay yerinde inceleme yapılırken, katil zanlısı S.K.'nin ise yakalandığı öğrenildi.