Şanlıurfalılar Didim’de dernek kurdu

İzmir Şanlıurfalılar Federasyonuna bağlı Didim Şanlıurfalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Didimli işadamı Ahmet Özcan başkanlığında kuruldu.

İzmir'de bulunan federasyonca yapılan araştırma ve anket sonucunda Didim'de kurulan Şanlıurfalılar Derneği'ne Ahmet Özcan Başkan seçilirken Mehmet Çiftçi Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Didim Şanlıurfalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Özcan "Derneğimiz tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun. Didim'de yaşayan Şanlıurfalı vatandaşlarımızın mutlu ve hüzünlü günlerinde birbirlerine destek olmaları, kültürlerini yaşatabilmeleri için federasyona bağlı derneğimizin kuruluşunu tamamladık. Derneğimizin kurulmasının en önemli amacı birlikteliği ve dayanışmayı sağlamak. Hemşerilerimizin yanında olacağız. Sevinçlerimizi, hüzünlerimizi birlikte paylaşacağız" dedi