Aydın'da 6 gün arayla 2 talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu





"Şans kartını ilk kazdığımda 120 bin TL kazandığımı sandım. Bayideki arkadaşlara gösterdim. Hemen makineye okuttular. 1 milyon 200 bin TL olduğunu öğrenince çok heyecanlandım. Ardından bankaya gidip, işlemleri yaptım ve ikramiyeyi hesabıma geçirttim."

'ANNE VE BABAMA EV ALACAĞIM, BİR İŞ KURACAĞIM'



Kazandığı ikramiye ile ilk olarak bir ev satın alacağını belirten Ayhan Aybedis, "Ayrıca anne ve babamın da evleri yok onların da sıcak bir yuvaları olması için bir ev de onlara alacağım. Ardından bir iş kurup, kalan parayla da liseye giden oğlum ve ortaokul öğrencisi kızımın eğitim ihtiyaçlarını karşılayacağım" dedi.