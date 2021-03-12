SON DAKİKA: Kreşte çocuklara kabusu yaşattılar! Ağlayan çocukları gülerek izledi...

'KURUMUMUZ SÜREKLİ KONTROL ALTINDA'

Kreşin sahibi D.G. ise görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"16 Şubat 2017 tarihinden beri Alanya ilçesinde İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren okul öncesi eğitim kurumuyuz. Planlı ve plansız bir şekilde belirli aralıklarla denetimlerin yapıldığı kurumumuz, sürekli resmi makamların kontrolü altındadır. Hizmete başlamamızdan 2 yıl sonra, 15 Mart 2019 tarihinde yaşanan üzücü bir olay bugün sosyal medya kanalları ve bir kısım internet siteleri üzerinden yayınlanarak, kurumumuza karşı bir karalama kampanyası başlatılmıştır. Öncelikle şunu ifade etmeliyiz ki; kreşimize devam eden her çocuk, kendi evlatlarımız gibi değerlidir. Bize emanet edilmiş çocukları kendi evlatlarımızdan ayıramayacağımız gibi, görevimizin gereği olarak bakımlarını en iyi şekilde sağlamakla yükümlüyüz. 2019 tarihinde yaşanan olayın paylaşılan görüntülerde yer alan aktörlerine ilişkin yargı süreci devam etmektedir. Bununla beraber görüntülerde yer alan öğretmenlerin tamamının kurumumuz ile hiçbir bağlantısı kalmamış, ilişikleri de o tarihlerde derhal kesilmiştir. Kurumumuzun adının karıştığı bu olaydan dolayı üzüntümüzü ifade ederken, yargının vereceği kararı beklemekte olduğumuzu, eylemleri gerçekleştiren kişiler hakkında idari olarak işletmemiz tarafından gereğinin yerine getirildiğini kamuoyuna saygıyla bildirmek isteriz."

Alanya'da şok görüntüler! Kreşte çocuklara şiddet | Video