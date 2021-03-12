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Son dakika: Menderes hükümetinin bakanı ile ilgili karar: Şerh kaldırıldı

Merhum Başbakan 'in kurduğu hükümette Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan merhum 'in 27 Mayıs 1960 askeri darbesinden sonra taşınmazına konan "mülkiyet hakkını kısıtlayan şerh" 60 yıl sonra kaldırıldı.

AA
Giriş Tarihi: 12.3.2021 12:31 Son Güncelleme: 12.3.2021 12:36 ABONE OL
Son dakika: Menderes hükümetinin bakanı Arif Demirer ile ilgili karar: Şerh kaldırıldı

Son dakika... Merhum Başbakan Adnan Menderes'in kurduğu hükümette Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan merhum Arif Demirer'in 27 Mayıs 1960 askeri darbesinden sonra taşınmazına konan "mülkiyet hakkını kısıtlayan şerh" 60 yıl sonra kaldırıldı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Demirer'in 27 Mayıs 1960 askeri darbesinden sonra darbeciler tarafından tüm hakları kısıtlandı.

1995'te hayatını kaybeden ve Demokrat Parti Afyonkarahisar Milletvekilliği de yapan Demirer'in kentte bulunan bir taşınmazının tapu kaydına 1961'de darbe yönetimi tarafından gizli emirle "ihtiyati tedbir şerhi" konulduğu ortaya çıktı.

Şerh, Demirer'in taşınmazında hissesi bulunan bir kişi tarafından, satış suretiyle ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu) davası açmasıyla tespit edildi.Bu durumun ortaya çıkmasının ardından Afyonkarahisar Barosu avukatlarından Ahmet Hikmet Kurtulmuş, önce Afyonkarahisar Valiliği daha sonra da İçişleri Bakanlığına dilekçe gönderdi.

Foto: Eski Bakan Arif Demirer'in oğlu Mehmet Arif Demirer

Dilekçeyi inceleyen İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, söz konusu taşınmaz üzerindeki şerhin Bakanlık tarafından kaldırılmasını uygun gördü."Kararın olumlu sonuçlanmasından dolayı mutluyuz"Avukat Kurtulmuş, kararın olumlu sonuçlanmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "27 Mayıs 1960 askeri darbesinden kalma 'mülkiyet hakkını kısıtlayan' şerhi 60 yıl sonra kaldırmış olduk.

Karar, Afyonkarahisar Tapu Sicil Müdürlüğü'ne yazılı olarak bildirildi. Bu karardan dolayı İçişleri Bakanlığına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Menderes hükümetinin bakanı Arif Demirer ile ilgili karar: Şerh kaldırıldı
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