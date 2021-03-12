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: Türkiye'den Başkonsolos Arıkan'ın katili 'ın tahliyesine tepki

bilgisine göre Adalet Bakanı , Adalet Bakan Vekili Wilkinson'a gönderdiği mektupla, şehit Başkonsolos Arıkan'ın katili 'ın tahliye kararına tepki gösterdi. "Kararın ciddi anlamda hatalı olduğunu değerlendirmekteyiz."

Giriş Tarihi: 12.3.2021 14:06 Son Güncelleme: 12.3.2021 14:14 ABONE OL
Son dakika: Türkiye'den Başkonsolos Arıkan'ın katili Sasunyan'ın tahliyesine tepki

Son dakika...Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD Adalet Bakan Vekili Wilkinson'a gönderdiği mektupla, şehit Başkonsolos Arıkan'ın katili Sasunyan'ın tahliye kararına tepki gösterdi.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

Terörizm eylemlerini, amaçlarını gerçekleştirmenin aracı olarak gören kişilere oldukça yanlış mesaj verecektir. Kararın ciddi anlamda hatalı olduğunu değerlendirmekteyiz.

asunyan ve onu yönlendiren ideoloji, toplum karşısında varlığını sürdürmekte ve yakın bir tehdit olmaya devam etmektedir.

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Son dakika: Türkiye'den Başkonsolos Arıkan'ın katili Sasunyan'ın tahliyesine tepki
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