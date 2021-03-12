Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Cavit Kırcı’ya Ali Erbaş’a hakaretten soruşturma açıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir okul müdür yardımcısı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a hakaret etti. Önder Özcan adlı kişi, sosyal medya hesabından; "Rabbim size hiç çektirmeden yanına alsın. Tez zamanda hurilerinize kavuşursunuz" ifadelerini kullandı ve Ali Erbaş'a hakaret etti.

Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Cavit Kırcı da, Önder Özcan'ın söz konusu yorumuna, "Şimdi bu dua mı değil mi? Bilemedim?" ifadelerini yazdı ve gülümseme işareti yaparak Ali Erbaş'a hakaret etti.