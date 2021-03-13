Ankara Valisi Vasip Şahin, Sakarya'da hastaneye kaldırıldı

Karayoluyla Başkent'ten İstanbul'a giden Ankara Valisi Vasip Şahin, Sakarya'da rahatsızlandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Şahin'in yapılan kontrolünde tansiyonunun yükseldiği belirlendi.

Durumdan haberdar olan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya'da hastaneye geldi.

Gerekli müdahaleleri yapılan Vali Şahin'in bir süre müşahadede tutulduktan sonra taburcu edileceği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Vali Vasip Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğunu, taburcu edileceğini söyledi.