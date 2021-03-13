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Valisi , 'da hastaneye kaldırıldı

Valisi , karayoluyla 'a giderken 'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Giriş Tarihi: 13.3.2021 21:42 ABONE OL
Ankara Valisi Vasip Şahin, Sakarya'da hastaneye kaldırıldı

Karayoluyla Başkent'ten İstanbul'a giden Ankara Valisi Vasip Şahin, Sakarya'da rahatsızlandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Şahin'in yapılan kontrolünde tansiyonunun yükseldiği belirlendi.
Durumdan haberdar olan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya'da hastaneye geldi.

Gerekli müdahaleleri yapılan Vali Şahin'in bir süre müşahadede tutulduktan sonra taburcu edileceği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Vali Vasip Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğunu, taburcu edileceğini söyledi.

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Ankara Valisi Vasip Şahin, Sakarya'da hastaneye kaldırıldı
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