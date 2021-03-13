İBB'nin 'sosyal yardım şovu patladı: On binlercesini çürümeye terk etti...

İBB Mart ayı meclisinde konuya ilişkin soru önergesi veren AK Parti İBB Meclis Üyesi ve Sosyal Hizmetler, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Komisyonu Başkanı Sıddık Özgenç, "Almanya'dan 11 bin 750 adet gıda kolisi, 2 bin adet hijyen kolisi, bin 500 adet bebek bezi, bin 500 adet bebek maması ve bin 500 adet maske alınmıştır. Bu yardımlar ne karşılığında alınmıştır? Birçok Bakanlıktan daha fazla bütçeye sahip İBB, yurt dışından yardım dileyecek acze düşmemişse neyin pazarlığı karşılığında yardım gönderilmiştir? Çoğu gıda malzemelerinden oluşan yardım kolileri, dağıtılmak yerine neden depoda tutulmaktadır? Bu ürünlerin birçoğunun bozulduğu ve gizli saklı imha edildiği yönünde iddialar vardır" dedi.