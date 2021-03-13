İBB'nin 'sosyal yardım şovu patladı: On binlercesini çürümeye terk etti...

Türkiye pandemi sürecinde 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme yardımında bulundu. Vefa Sosyal Yardım Desteği ile de milyonlarca vatandaşın imdadına koştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin ise Almanya'dan yardım tırı istediği ortaya çıkmıştı. Alman Federal Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Bakanlığı'ndan 5 tır yardım kolisi aldığının ortaya çıkmasının ardından yardım kolilerinin vatandaşa dağıtılmak yerine depolarda çürütüldüğü iddia edildi.
İBB Mart ayı meclisinde konuya ilişkin soru önergesi veren AK Parti İBB Meclis Üyesi ve Sosyal Hizmetler, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Komisyonu Başkanı Sıddık Özgenç, "Almanya'dan 11 bin 750 adet gıda kolisi, 2 bin adet hijyen kolisi, bin 500 adet bebek bezi, bin 500 adet bebek maması ve bin 500 adet maske alınmıştır. Bu yardımlar ne karşılığında alınmıştır? Birçok Bakanlıktan daha fazla bütçeye sahip İBB, yurt dışından yardım dileyecek acze düşmemişse neyin pazarlığı karşılığında yardım gönderilmiştir? Çoğu gıda malzemelerinden oluşan yardım kolileri, dağıtılmak yerine neden depoda tutulmaktadır? Bu ürünlerin birçoğunun bozulduğu ve gizli saklı imha edildiği yönünde iddialar vardır" dedi.
SOSYAL YARDIMLARI DÜŞÜRDÜ
Seçim döneminde 'Sosyal yardıma ayrılan bütçeyi 5 kat artıracağım' diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, muhtaç vatandaşlara verilen sosyal yardım kartlarını geçen eylül ayı itibarıyla iptal etmeye başladı. AK Parti ve MHP grubunun sosyal yardım miktarını yüzde 3'ten yüzde 15'e çıkarmasının ardından İBB yönetimi, 2021 mali bütçesinde sosyal yardım bütçesini yüzde 2'ye düşürdü. Ayrıca sosyal yardımları yönetmelikten tamamen çıkardı. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, 19 Kasım'daki meclis toplantısında bu karara sert tepki göstererek "İstanbul'daki garip gurebanın hakkını sizin keyfi uygulamalarınıza terk etmeyeceğiz. Bu yönetmeliği değiştirmenize müsaade etmeyeceğiz. Bu bütçede gelecek perspektifi yok, çünkü yeni yatırımlar yok" demişti.
FİTRE VE ZEKÂTLARI DA İSTEMİŞTİ
İBB Başkanı, geçen Ramazan ayında da vatandaşlardan fitre ve zekatların İBB'ye verilmesi çağrısında bulunmuştu. Ayrıca 90 TL'lik yardım kolisi için 150 TL talep etmişti. Söz konusu yardımların da lüks siteler başta olmak üzere amacı dışında birçok yere gittiği tespit edilmişti.