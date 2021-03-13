İzmir isyanda, CHP rüyada! Kılıçdaroğlu'na yerel yönetimler tepkisi

YEREL YÖNETİMLER KILIÇDAROĞLU'NU KANDIRIYOR

İzmir Milletvekili Necip Nasır da, ''Özür dilemesi gerekenlerin kendisini övdüğü yerde; ' doğruluk ve hizmet beklemek' ancak hayal olur! İzmir'de CHP'li Yerel Yönetimler kendisini ve genel başkanlarını kandıradursun; İzmir halkı ve sokaklar gerçeği ikinci kez haykırıyor!'' dedi. İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ise ''Tarih yazmak laf ile değil icraatla olur'' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, ''Siz İzmirliyi çok yanlış anlamışsınız...'' dedi. AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak da, ''Her İzmire gelişinde halkın sorunları karşısında İzmir ve İzmirlilere verebilecek tek bir cevabı olmayan CHP'nin Genel Başkanı, İzmir yerelinden örnekler vererek ülkeyi yöneteceklerini söylüyorlar ama kronikleşmiş sorunlarına bir çözümleri yok.!!'' paylaşımında bulundu.