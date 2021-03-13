Meclis Başkanı Mustafa Şentop’tan kültür ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Bağcılar'da ziyaretlerde bulundu. Saat 11.00 sıralarında Bağcılar'a gelen Şentop, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz tarafından Çanakkale Şehitler Parkı'nda karşılandı.

ÇANAKKALE ZAFER MÜZESİ'Nİ GEZDİ

Şentop'un ilk uğrak yeri, Çanakkale Zafer Müzesi oldu. Şentop ve beraberindekiler, içinde orijinal Çanakkale savaş materyalleri, Nusret Mayın Gemisi iç bölüm uygulaması, Gelibolu topoğrafyası, dokunmatik Çanakkale Şehitleri ekranı gibi uygulamaların bulunduğu müzeyi gezdi. 18 Mart'ta yapılacak olan 106. yıl kutlamalarıyla ilgili olarak bilgi verilen Şentop'a 57. Alay Çanakkale kitabı ile müze tanıtım kataloğu hediye edildi.

ENGELLİLERLE DERSE GİRDİ

Şentop, daha sonra Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'na gitti. Kapıda engelli milli sporcularca karşılanan Şentop, engellilerin eğitim gördüğü atölyeleri gezdi. Ahşap Oyuncak ve El Becerileri sınıfında derse girip kursiyerlerin çalışmalarını izledi. Bu sırada Engelliler Sarayı'nda aldığı 3 haftalık eğitimle kekemelikten kurtulan İdilnaz Nefes de İstiklal Marşı'nın iki kıtasını ezbere okudu. İdilnaz'la bir süre sohbet eden Şentop, azminden dolayı kendisini tebrik etti. Engelliler de Şentop'a ahşap yakma tablo hediye ederken Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı üyeleri de şehir ve toplumsal gelişim odaklı gönüllü çalışmalarına verdiği destekten dolayı "Onursal Üyelik Beratı" takdim etti.

TACEDDİN DERGAHI'NA UĞRADI

Şentop'un bir sonraki adresi ise İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un eserleri ve fikirlerinin yaşatıldığı Taceddin Dergahı Müzesi oldu. Şentop, orijinali Ankara'da bulunan Taceddin Dergâhı'nın birebir ölçülerinde ve yönünde yapılan müzeyi de gezdi. Müzenin yapımında emeği geçenleri kutlayan Şentop'a "Sıratımüstakim" ve "Milli Şairimiz Mehmet Akif" kitapları hediye edildi.

MİSAFİR ETMEKTEN BÜYÜK ONUR DUYDUK

Ziyaretlerin ardından Şentop, 1.5 ay önce hizmete giren Bağcılar Belediyesi yeni hizmet binasında Başkan Çağırıcı'nın konuğu oldu. Çağırıcı, başkanlık makamında ağırladığı Şentop'a devam eden çalışmalar, ileriye dönük yatırım ve projeler hakkında bilgi verdi. Tüm birimlerle Bağcılar'a kaliteli bir belediyecilik hizmeti vermek için çaba gösterdiklerini belirten Çağırıcı, "Meclis Başkanımız sayın Mustafa Şentop'a nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bağcılar ailesi olarak kendilerini misafir etmekten büyük onur duyduk" dedi. Prof. Dr. Mustafa Şentop da yapılan hizmetler dolayısıyla Başkan Çağırıcı'yı takdir etti.

MECLİS SALONUNU BEĞENDİ

Şentop, mimari yapısı ve teknolojik donanımıyla çağın ihtiyaçlarına uygun bir şekilde inşa edilen yeni meclis salonuna da girdi. Meclis başkanı koltuğuna Şentop, Meclis katip üye koltuklarına da Eldivan ve Çağırıcı oturdu. Şentop, salonu çok beğendiğini ifade etti.