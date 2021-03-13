Mina’nın kızları

İş insanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı, Başaran'ın Dubai'deki bekarlığa veda partisinden döndükleri sırada 11 Mart 2018'de Başaran Holding'e ait jetin İran'da düşmesi sonucu hayata veda etti. Kaptan Pilot Beril Gebeş ve ikinci pilot Melike Kuvvet ile hostes Eda Uslu da uçakta hayatını kaybetti. Evliliğine 1 ay kala, hayatının baharında, 28 yaşında vefat eden Mina Başaran'ın annesi Beril Başaran, kızının adını yaşatmak için sosyal sorumluluk çalışmalarına öncülük ediyor. İlk olarak Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İstanbul Şubesi aracılığıyla Mina'nın adına üniversiteli genç kızlara eğitim bursu verildi. Kızı için "Mina'nın Çocukları" projesine hayat veren anne Beril Başaran, 10-14 yaş aralığındaki ihtiyaç sahibi çocuklara burs verilmesini sağladı. Mottosu, "İhtiyaç sahibi çocuklara geleceğin güçlü, örnek bireyleri olabilmesi için ışık tutmak" olarak açıklanan proje kapsamında, çok sayıda etkinlik düzenlendi. "Mina'nın Çocukları" projesi kapsamında burs alan üniversiteli kızlar da şimdi 10-14 yaş arasındaki çocukların eğitim ve hayata hazırlanmaları için destek oluyor. SABAH'a konuşan genç kızlar şunları söyledi:İTÜ İç Mimarlık 2. sınıf öğrencisiyim. Bu yolda, kendime seçtiğim yol arkadaşımı Ordu, Gölköy'de buldum. Küçük yaşta yaşadığı sorunlardan, dağılan ailesinin etkisinden çıkmak için çırpınan güçlü, küçük bir kadın, Dilara. Benim için bu projede Dilara'ya üniversite hayali, meslek hayali ve en önemlisi güçlü bir kadın olma yolunda bir şeyler katmak çok anlamlıydı.İ.Ü. Biyoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Projeyle iki yıl önce yolum kesişti. Asiye, içine kapanık bir çocuktu. Belki de bu eğitimleri almasam ona ulaşmam çok zor olacaktı. Dünyada istediğimiz değişimi ancak çocuklardan başlarsak yaratabileceğimizi düşündük. Ve o hayatların bir şekilde değişip geliştiğini görmek benim her gün umudunu tazeliyor.İ.Ü. DişHekimliği Fakültesi2.sınıf öğrencisiyim.Bu yolda yeni birdünya var ettik kendimize.Büyüdük,güçlendik, kocamanbir aileyiz şimdi.İ.Ü. Psikoloji Bölümü3. sınıf öğrencisiyim.Ben bu süreciManisa'daki bir çocuklageçirdim. Diğer arkadaşlarımda kendi memleketlerindebunu yaptılar.Böylece Türkiye'nin farklıyerlerindeki çocuklara erişebildik.İ.Ü. Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Aslında yapmaya çalıştığımız da tam olarak bu bizim. Ülkemizin farklı bölgelerinde yaşayan birbirinden güzel çocuklarımıza ulaşmak ve onlara hayallerinin bir gün yeşerebileceğini gösterebilmek ve hissettirebilmek. Gaziantep'te yürüttüğüm projemiz de bana varlığıyla değer kattı.