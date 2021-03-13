Mina’nın kızları

İş insanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı, Başaran'ın Dubai'deki bekarlığa veda partisinden döndükleri sırada 11 Mart 2018'de Başaran Holding'e ait jetin İran'da düşmesi sonucu hayata veda etti. Kaptan Pilot Beril Gebeş ve ikinci pilot Melike Kuvvet ile hostes Eda Uslu da uçakta hayatını kaybetti. Evliliğine 1 ay kala, hayatının baharında, 28 yaşında vefat eden Mina Başaran'ın annesi Beril Başaran, kızının adını yaşatmak için sosyal sorumluluk çalışmalarına öncülük ediyor. İlk olarak Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İstanbul Şubesi aracılığıyla Mina'nın adına üniversiteli genç kızlara eğitim bursu verildi. Kızı için "Mina'nın Çocukları" projesine hayat veren anne Beril Başaran, 10-14 yaş aralığındaki ihtiyaç sahibi çocuklara burs verilmesini sağladı. Mottosu, "İhtiyaç sahibi çocuklara geleceğin güçlü, örnek bireyleri olabilmesi için ışık tutmak" olarak açıklanan proje kapsamında, çok sayıda etkinlik düzenlendi. "Mina'nın Çocukları" projesi kapsamında burs alan üniversiteli kızlar da şimdi 10-14 yaş arasındaki çocukların eğitim ve hayata hazırlanmaları için destek oluyor. SABAH'a konuşan genç kızlar şunları söyledi:
'YOL ARKADAŞIMI BULDUM'
Yeşim Savaş:
İTÜ İç Mimarlık 2. sınıf öğrencisiyim. Bu yolda, kendime seçtiğim yol arkadaşımı Ordu, Gölköy'de buldum. Küçük yaşta yaşadığı sorunlardan, dağılan ailesinin etkisinden çıkmak için çırpınan güçlü, küçük bir kadın, Dilara. Benim için bu projede Dilara'ya üniversite hayali, meslek hayali ve en önemlisi güçlü bir kadın olma yolunda bir şeyler katmak çok anlamlıydı.
'O HAYATLARIN DEĞİŞTİĞİNİ GÖRMEK UMUDUMU TAZELİYOR'
Ece Kavakbaşı:
İ.Ü. Biyoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Projeyle iki yıl önce yolum kesişti. Asiye, içine kapanık bir çocuktu. Belki de bu eğitimleri almasam ona ulaşmam çok zor olacaktı. Dünyada istediğimiz değişimi ancak çocuklardan başlarsak yaratabileceğimizi düşündük. Ve o hayatların bir şekilde değişip geliştiğini görmek benim her gün umudunu tazeliyor.
'BÜYÜDÜK VE GÜÇLENDIK'
Zehranaz Çapan:
İ.Ü. Diş
Hekimliği Fakültesi
2.sınıf öğrencisiyim.
Bu yolda yeni bir
dünya var ettik kendimize.
Büyüdük,
güçlendik, kocaman
bir aileyiz şimdi.
'VARLIĞIYLA DEĞER KATTI'
Gülenay Özcan:
İ.Ü. Psikoloji Bölümü
3. sınıf öğrencisiyim.
Ben bu süreci
Manisa'daki bir çocukla
geçirdim. Diğer arkadaşlarım
da kendi memleketlerinde
bunu yaptılar.
Böylece Türkiye'nin farklı
yerlerindeki çocuklara erişebildik.
Raziye Aytaç:
İ.Ü. Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Aslında yapmaya çalıştığımız da tam olarak bu bizim. Ülkemizin farklı bölgelerinde yaşayan birbirinden güzel çocuklarımıza ulaşmak ve onlara hayallerinin bir gün yeşerebileceğini gösterebilmek ve hissettirebilmek. Gaziantep'te yürüttüğüm projemiz de bana varlığıyla değer kattı.