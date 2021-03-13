Muğla’da son dakika kadın cinayeti! Bensu’yu göğsünden vurarak öldürdü

Son dakika haberleri: Muğla'daki korkunç olay, Milas'ın Burgaz Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Bensu Narlı ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen S.K. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.