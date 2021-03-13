Nihat Hatipoğlu’ndan Cumhuriyet’in algı operasyonuna sert yanıt: Bunun adı gazetecilik değil

ÖĞRENCİ ALMAK İÇİN DEKAN ATAMAK ZORUNDAYIZ

8 fakültesi bulunan GİBTÜ yeni kuruldu. Fakültelere öğrenci almak ve resmî işlemleri yürütmek için dekan atamak zorundayız. Dekanlık için de profesör şartı gerekiyor. Üniversitemizde şu anda ben dahil üç profesörüz. Yeni profesör alacağız. Her fakülteye profesör atanıncaya kadar mevcut profesörleri dekanlıklara vekaleten atadık ki senato bu tür işlemleri yapabilsin. Bu metot yeni kurulan bütün üniversitelerde uygulanan resmî ve kanuni bir teamüldür. Bize mahsus bir iş değil. Geçici olan bu görevlendirme hocalar alındıkça sona erecek ve her fakülteye ilgili branştan profesör dekan olarak atanacaklardır. Bütün üniversitelerde bu metotla akademik kadro oluşturulmuştur bugüne kadar.

BİR KURUŞ NE MAAŞ NE DE ÜCRET VERİLDİ

Ben ve iki profesör hocamız geçici olarak vekaleten dekanlıklara bakacağız. Bu görevlendirmelerden dolayı ne bana ne de dekanlıklara vekalet görevi verilen hocalarımıza herhangi bir maaş, ücret veya başka bir ödeme yapılmamıştır. Bütün akademi dünyası bunu bilir. Bütün bunlar biliniyor olmasına rağmen koca koca insanların sanki gayri kanuni bir şey varmış gibi sabahtan bu yana saygısızca yazılarla tepinip durmalarının sebebini anlamakta zorlanıyorum. Bu vekaletler bize ekstra yük ve sorumluluk getirmiştir. Bir kuruş ücret veya maaş ödenmemiştir! Anlamadığınız bu işin neresinde. Tabi Ramazan geliyor. İllaki algı lazım. Bu açıklamalarım, üniversitenin medyaya gönderdiği açıklamalar görmek ve anlamak istemeyene biliyorum bir fayda sağlamayacak. Çünkü mesele başka. Derdim de değil. Derdim gerçeği görüp yahu dolduruşa gelmişiz hata ettik diyenlerdir. Ve siz sevgili kardeşlerimdir. Gerisi hesaba!"

ÜNİVERSİTE DE ASILSIZ HABERİ YALANLADI

GİBTÜ de Cumhuriyet'in asılsız haberini maddeler halinde yalanladı. Üniversiteden yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in kamuoyunu yanlış yönlendirerek haberde yer alan iddiaların asılsız olduğu belirtildi. Açıklamada üniversitenin açıldığı günden bu yana adından kaynaklanan hazımsızlık sebebiyle özellikle bir kısım medya tarafından sürekli olarak yıpratılmaya çalışıldığı ifade edildi.

Üniversiteden yapılan açıklama şöyle:

"GİBTÜ'de rektörümüz dâhil fiilen 3 profesörümüz görev yapmaktadır, bu fakültelere üniversitemizde mevcut 3 profesör arasından vekâleten görevlendirme yapılması yönetmelik ve teamül gereği şarttır."