Tuma Çelik suçladı, tecavüz mağduru kriz geçirdi

Tecavüz suçundan yargılanan eski HDP milletvekili Tuma Çelik'in duruşmada suçladığı D.K. adlı kadın sinir krizi geçirdi. Mardin Midyat'ta 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, Süryani derneğinde tanıştığı D.K.'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkan Çelik'in yargılanması sürüyor.Çelik, duruşma sırasında üzerine atılı suçlamaları reddederek kadını suçladı. D.K. ise Çelik'in ifadeleri üzerine sinir krizi geçirerek salonu terk etti. D.K.'nın avukatları, Çelik'in tutuklu yargılanması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Çelik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke düzenlenmiş ve TBMM'de Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Soruşturma kapsamında Çelik'in kan ve doku örnekleri alınarak mağdur D.K.'dan alınan örneklerle karşılaştırılmıştı. Çelik hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla 12 yıldan az olmamak şartıyla hapis istemiyle dava açılmıştı.