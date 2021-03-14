AKINCI PT-2’den bir başarı daha

AKINCI Prototip 2 İnsansız Hava Aracı'nın, (AKINCI PT-2) Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla geçtiği bildirildi. Baykar Savunma'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Başarıyla tamamlanan her test #AKINCI'yı göreve bir adım daha yaklaştırıyor" denildi. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından AKINCI PT-2'nin yeni test görüntülerini takipçileri ile paylaştı. Bayraktar, "Yeni bir sabah... Yine bir test uçuşu... #AKINCI PT-2. O belki alıştı ama bizde heyecan, adrenalin, stres hala ilk günkü gibi... Kafamızın arkasında dönen şarkı. 'Uçsan olmuyor, uçmasan olmaz...' Semalarımızda hür ve özgür... #MilliTeknolojiHamlesi" ifadesini kullandı.