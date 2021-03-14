Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde zimmet skandalı! Yüz binlerce lira bakın kimlere aktarılmış...

TOKER, İYİ OLMAYAN SAĞLIK DURUMUMUN DÜZELMESİ İÇİN GÖREVİNDEN AYRILMIŞ

ANFA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Limited Şirketi Hüseyin Toker'in görevinden ayrıldığını açıkladı. Hüseyin Toker'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına gönderdiği mesaj şöyle:

"Kıymetli arkadaşlarım; bir personelin zimmetine para geçirdiği tarafımızca tespit edilerek adli işlem baslatılmış ve personel adli makamlarca tutuklanmıştır. Ayrıca Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan konu ile ilgili teftiş yapılması istenmiştir. İyi olmayan sağlık durumumun düzelmesi için Sayın Başkanımızın müsaadesi ile bir görev değişimine gidilmiştir."