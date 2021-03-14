Bakkallar ve marketler bugün açık mı? 14 Mart Pazar BİM, A101, ŞOK, Migros diğer marketler bugün saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Hafta sonu market çalışma saatleri, vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında öne çıkıyor. Normalleşme kapsamında, cumartesi günü uygulanan kısıtlama kaldırıldı; ancak yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü kısıtlaması devam ediyor. Bu noktada, İstanbul'da ve diğer yüksek, çok yüksek riskli illerde yaşayanlar bakkallar ve A101, BİM, ŞOK, Migros marketler bugün açık mı, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor sorularına yanıt arıyor. Zira, 14 Mart Pazar günü evlerdeki ihtiyaçların giderilmesi için A101, ŞOK, Migros ve BİM zincir marketler başta olmak üzere bakkallar ve market çalışma saatleri önem arz ediyor. Bakkallar ve marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık konusu, İçişleri Bakanlığının genelgesi ile yanıt buldu.

İSTANBUL'DA MARKETLER BUGÜN AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığının genelgesinde, manavların, bakkalların, kasapların, berberlerin, kuaförlerin, güzellik salonlarının, berberlerin ve marketlerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi bildirildi. Buna göre, İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde 14 Mart market çalışma saatleri şu şekilde oldu;