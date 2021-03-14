Edip Başer son yolculuğuna uğurlandı

Genelkurmay İkinci Başkanlığı ve 2. Ordu Komutanlığı görevlerinde bulunan emekli Orgeneral Halit Edip Başer, dün son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden Edip Başer için Büyük Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede eşi Hülya Başer, oğulları Batuhan ve Burak taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Edip Başer için dua edilip helallik alındı. Daha sonra Başer'in naaşı askerler tarafından alınarak cenaze aracına kondu ve Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.