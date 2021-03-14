Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kumar masasında yakalanan il başkanı görevden alındı

Kumar masasında yakalanan il başkanı görevden alındı

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 14.3.2021 ABONE OL
Kumar masasında yakalanan il başkanı görevden alındı
Çanakkale'nın Çan İlçesi'nde bir eve düzenlenen kumar baskınında polisten kaçmaya çalışırken kolunu kıran Gelecek Partisi İl Başkanı Hüseyin Yıldırım, Ahmet Davutoğlu'nun Çanakkale ziyaretinde apar topar görevden alındı. Tüm programı organize eden Yıldırım, görevi Yiğit Akkoyun'a devretti. Geçtiğimiz Mayıs ayında meydana gelen olay şehirde günün konusu olmuştu. Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi İbrahim Bodur Caddesi üzerindeki bir apartman dairesine baskın düzenledi. 1 Mayıs saat: 02.40'da gerçekleşen baskında; evde kurulan masalarda kumar oynayan 9 kişi suçüstü yakalandı. Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Hüseyin Yıldırım'ın, baskın sırasında kaçarken kolunu kırdığı ortaya çıkmıştı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kumar masasında yakalanan il başkanı görevden alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA