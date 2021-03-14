Kumar masasında yakalanan il başkanı görevden alındı

Çanakkale'nın Çan İlçesi'nde bir eve düzenlenen kumar baskınında polisten kaçmaya çalışırken kolunu kıran Gelecek Partisi İl Başkanı Hüseyin Yıldırım, Ahmet Davutoğlu'nun Çanakkale ziyaretinde apar topar görevden alındı. Tüm programı organize eden Yıldırım, görevi Yiğit Akkoyun'a devretti. Geçtiğimiz Mayıs ayında meydana gelen olay şehirde günün konusu olmuştu. Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi İbrahim Bodur Caddesi üzerindeki bir apartman dairesine baskın düzenledi. 1 Mayıs saat: 02.40'da gerçekleşen baskında; evde kurulan masalarda kumar oynayan 9 kişi suçüstü yakalandı. Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Hüseyin Yıldırım'ın, baskın sırasında kaçarken kolunu kırdığı ortaya çıkmıştı.