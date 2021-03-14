Tunç Soyer'den Enver Aysever'e özel kıyak: Sosyal medyanın gündemine oturdu

"BİR ÖĞRETMENİN 5 SENELİK PARASI"

Aysever'e 18 gün için 238 bin 500 liralık kurs ücretine sosyal medyadan eleştiri getiren vatandaşlardan biri olan Ferdi Sağlam, "Bir öğretmenin 5 senelik parası o Enver Aysever" dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı Selçuk Erdem ise "Bunlar... Sabahtan akşama kadar, Millete yandaş damgası vuranlar... Ülke soyuluyor nutukları atanlar... Hırsız var diye bağıranlar... Ama 20 kişiye 18 günlük okuma yazma dersi için CHP'li gazeteci Enver Aysever'e 238 bin 500 TL para veriyorlar" şeklinde konuştu.