12 itirafçı 337 FETÖ’cüyü deşifre etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturmada örgütün sözde askeri mahrem yapılanmasına yeni bir darbe vuruldu. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si itirafçı oldu. Bu itirafçılar 337 yeni örgüt üyesinin ismini verdi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında emniyet güçleri, askerlerle ilgilenen ve sivil imam oldukları değerlendirilen bir kısım örgüt mensubu ile örgüt içerisinde görev alan ve örgütün kripto yazışma programı ByLock kullandığı tespit edilen toplam 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak iki ayrı soruşturma dosyası üzerinden İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi. Alınan beyanların ardından 337 kişi ile ilgili de soruşturma başlatıldı.