15 Mart 2021 Pazartesi bugün Kabine Toplantısı var mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Kabine Toplantısı ne zaman sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Haftanın ilk gününde gözler kritik toplantı tarihine çevrilirken son toplantıda risk grubuna göre illerin listesi belli olmuş öte yandan normalleşme kararlarının her iki haftada bir düzenleneceği açıklanmıştı. Buna göre; bugün Kabine Toplantısı var mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte alınan son kararlar ve bilgiler!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Son olarak 1 Mart tarihinde toplanan yeni haftanın Kabine Toplantısı tarihi merakla bekleniyor. Son toplantıda değerlendirmelerin 2 haftada bir yapılacağı bildirilmişti. Bu bakımdan; Kabine Toplantısı'nın 15 Mart yani bugün yapılması bekleniyor…