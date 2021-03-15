DHKP-C'nin Türkiye sorumlusuna ağırlaştırılmış müebbet!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2005 yılında yetkili mahkeme CMK tarafından DHKP-C terör örgütünün yurtdışı faaliyetleri ile ilgili olarak yürütülen bir soruşturma kapsamında Hollanda adli makamlarından adli yardım talebinde bulunuldu. Hollanda Kraliyeti Adalet Bakanlığı uluslararası hukuk ve dış İlişkiler genel müdürlüğü tarafından Hollanda savcılıkları tarafından, DHKP-C yönelik yürütülen soruşturma da ele geçirilen dijital materyaller bu kapsamda ülkemize gönderildi.



ÖRGÜT MENSUPLARI EYLEMLERİNİ ANLATTIĞI DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ



İncelenen materyallerde Avrupa'nın Hollanda ve Belçika ülkelerinde terör örgütünün illegal silahlı kanadı ile demokratik alan olarak isimlendirdiği alanda birçok faaliyet gösterdiği tespit edilen örgüt mensuplarının isimlerine ve raporlarına ulaşıldı. İnfaz emrini veren örgüt yöneticisi ve mensupları örgüte verdikleri özgeçmişlerin de örgüt adına yaptıkları eylemleri tek tek anlatmış..



ŞİMEL'E İŞKENCE EDİP, HAİN İLAN ETMİŞ!



Raporlardan birinde 17 yaşındaki Şimel Aydın'ın ajan olduğu iddia edilerek tutuklu olduğu Bakırköy Cezaevinde öldürülmesiyle ilgili bir özgeçmişti. İddiaya göre örgütün Türkiye üst düzey yönetici konumundaki Caferi Sadık Eroğlu'nun hayat hikâyesinin anlatıldığı dokümanlarda, Şimel Aydın'ın sorgulanmasını Filiz Özel'le birlikte yürütüp, Şimel'in polis ajanı ajan olduğu ileri sürülerek işkence edildikten sonra hain ilan edildiği belirlendi.



ÖRGÜT DOKÜMANLARINDAN 27 YILLIK CİNAYETİN SIRRI ORTAYA ÇIKTI



Bu nedenle Şimel Aydın'ın öldürmesinin gerçekleştirmesi talimatı verdiği ve talimat sonrası cezaevindeki örgüt üyeleri tarafından iple boğularak öldürüldüğünü anlattığı ortaya çıktı. Caferi Sadık Eroğlu, ele geçirilen yeni deliller kapsamında Şimel Aydın'ın öldürülmesine azmettirdiği gerekçesiyle tam 27 yıl sonra gözaltına alındı. Tasarlayarak adam öldürme suçunda olağanüstü zaman aşımı süresinin dolmadığı belirlenen Eroğlu, ifadesi alındıktan sonra, 'Tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçundan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET



20 Ağustos 1994 yılında öldürülen Şİmel Aydın'ın koğuşunda bulunan ve 29 kadının 2008 yılında yargılandığı Bakırköy 14 Ağır Ceza Mahkemesi başkanı Nesibe Özer'in sanıklar hakkında beraat kararı verdiği ortaya çıktı. Özer'in 29 kadının ayrı ayrı boynuna ip geçirip öldürmelerinin mümkün olmadığı bu nedenle failin tespit edilmesinin mümkün olmadığının kaydedildiği tespit edildi. İstanbul Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Caferi Sadık Eroğlu'nun Şimel Aydın'ın ölümüne azmettirdiği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken, suçun 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamında yapıldığı için cezada artırım yapılması istendi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Şimel Aydın'ın öldürülmesi olayıyla yargılanıp beraat eden kadınların özgeçmişlerinde, ölüme iştirak ettiklerinin ifade edildiği belirtildi. Zaman aşımın 6 ay 2 yıl kalan dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.



FETÖ'DEN CEZA ALDI



Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.