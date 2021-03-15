HES her alanda hayatımıza girdi! Berberi kırathanesi yeni HES kodu kullanacak

Fatih Kocamustafapaşa'daki erkek kuaförü Ömer ve Abdullah Bilbay kardeşler vatandaşların koronavirüs açısından herhangi bir risk taşıyıp taşınmadığını gösteren kodun işletmelerde girişte gösterilmesi zorunluluğundan hem müşteriler, hem de işletmeciler memnun olduklarını belirttiler.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla 15 Mart'tan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarının girişlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi-özel okul ve kuruluşlara girişlerde, sivil toplum kuruluşlarına girişlerde, kahvehane, kıraathane, internet kafe, berber, nikah salonu, spor salonlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) koduyla girilmesi zorunluluğu getirildi. İlk iş gününde kepenklerini açan işletmeciler, müşterilerini HES kodlarını kontrol ederek kabul etti.





"HES KODUYLA MÜŞTERİ ALMAK HEM BİZİM HEM DE MÜŞTERİLERİN SAĞLIĞI İÇİN İYİ OLDU"



Fatih Kocamustafapaşa'dan Bilbay erkek kuaforu olarak Ömer ve Abdullah Bilbay olarak içişleri bakanlığımızın tarafından genel genelge ile bugün itibari ile kuaför dükkanımıza gelen müşterilerimize HES kodu uygulamaya başladık. Telefondan yaptığımız kod uygulaması ile daha güvenli olacağız. Karşımızdaki insanın sağlıklımı sağlıksız mı olup olmadığını bilmiyoruz. Güzel bir uygulama oldu. Hayat Eve Sığar uygulamasından kare kod sorgula kısmından müşterilerin kare kodunu okutuyoruz ya da HES kodunu yazıyoruz. Biz biraz sakiniz fakat kalabalık yerlerde ve zamanlarda kontrolünün zor olacağını düşünüyorum"



Kuaför Bilbey kardreşler, "Tek kullanımlık kesim örtüsü, sterilize edilmiş makas, maske ve dezenfektanla önlem aldığını ifade ederek, "Hem bizim hem de toplum sağlığı için güzel bir uygulama oldu. Yaşlı müşterilere de HES kodu almaları konusunda yardımcı olacağız. Bu şekilde olduğu sürece virüsle uğraşmaya devam ederiz. Herkes üzerine düşen görevi yaparsa en kısa sürede kurtuluruz" ifadelerini kullandı.



Kırathanelerde HES uygulamasının zor olacağını belirten işletmeciler "Müşteriye mi bakalım, çay mı koyalım yoksa HES kodu mu kontrol edelim. Elemanım vardı iş olmadığı için onu çalıştırmıyorum. Dükkanı ben açıp kapatıyorum. Virüsün ilerlemesine göre durumu zaman gösterecek. Çok bir iş yapmıyoruz zaten" dedi.