İBB marjinal ilişkiyi savunan yazar Figen Şakacı'yı “Başarılarıyla İlham Verenler" olarak tanımladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi; (İstanbul İSMEK) eşcinsel ilişkiyi (lezbiyen) savunan yazar Figen Şakacı'yı konuk aldı. İSMEK, Figen Şakacı'nın canlı yayınına katılan kursiyerlere katılım sertifikası verdi.

ŞAKACI: "BÖYLE BÖYLE ALIŞACAKSINIZ İŞTE"

Figen Şakacı; 9 Mart 2021 tarihinde Twitter'daki resmi hesabından iki kadının öpüşmesini gösteren fotoğrafı paylaştı ve "Böyle böyle alışacaksınız işte" ifadelerini kullandı.

İSMEK KURSİYERLERİNE DERS!

İSMEK; marjinal ilişkiyi savunan Figen Şakacı'yı "Başarılarıyla İlham Verenler" olarak tanımladı.

İSMEK tarafından 9 Mart'ta yapılan paylaşımda; "'Başarılarıyla İlham Verenler'de ikinci konuğumuz, edebiyat dünyasının usta isimlerinden Yazar Figen Şakacı. Bu akşam saat 20:00'de yayınlanacak söyleşimize linkinden kayıt yaptırabilirsiniz. Söyleşi sonrasında izleyicilere katılım belgesi verilecektir" denildi.

GÖKÇE: "BİRLİKTE ÖĞRENECEĞİZ"

İBB İSMEK Eğitim Uygulama Sorumlusu Matematik Öğretmeni Göksel Gökçe de; "Yazar Figen Şakacı ile 9 Mart Salı günü saat 20.00'da sizleri canlı yayında buluşturuyoruz. 'Figen Şakacı ile Edebiyat Macerası' söyleşimize linkinden kayıt yaptırabilirsiniz. Dilek İmamoğlu İSMEK Kadınlar Günü Birlikte Öğreneceğiz" ifadelerini kullandı.

İBB'DE ZORUNLU LGBT EĞİTİMİ

İBB yönetimi; personeline LBGTİ hakları konusunda bilgilendirmek için "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" dersi vermeye başladı. Aralık ayında bir dernek aracılığıyla 300 yöneticiye dijital ortamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Semineri veren İBB, şimdi de tüm personeli eğitime tabi tuttu.

KATILMAK ZORUNLU

İlk ders 12 Mart'ta gerçekleştirilirken ikinci ders için önceki gün personele uyarı mesajı gönderildi. İBB Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye personeline gönderilen mesajda "İBB personeline yönelik online olarak düzenlenen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitiminize 19 Mart 2021 tarihinde 10.00-11.00 saatleri arasında katılım sağlamanız gerekmektedir. Eğitime sanalsinif.ibb.gov.tr adresinden kullanıcı adı TC kimlik numarası ve şifre TC kimlik numarasının son 8 rakamını girerek giriş yapabilirsiniz. Eğitime katılım zorunludur" ifadeleri kullanıldı.

İMAMOĞLU: EŞCİNSEL EVLİLİĞE İZİN VERİLMESİ HUSUSUNDA HENÜZ TOPLUMUMUZ DA HAZIR DEĞİL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşcinsel evliliğe izin verilmesi hususunda toplumun hazır olmadığını savunmuştu.

Ekrem İmamoğlu, "İBB Meclis toplantısında toplumsal cinsiyet eşitliği projesiyle ilgili komisyon kurulması önerilmişti. CHP'nin bu girişimi "İmamoğlu'ndan eşcinsel evliliklerin önünü acıkacak proje" olarak manşetlere yansıdı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sözleri var…Çeşitli tartışmalar yaşandı. Resmi olmayan rakamlara göre ülkemizde 3 milyon eşcinsel olduğu belirtiliyor. Eşcinsel evlilikleri onaylıyor musunuz?" şeklindeki soruya şu cevabı vermişti:

"Ben özgürlüklere saygı duyan, özgürlüklere dair toplum içindeki insanların kendi yaşamlarıyla ilgili süreçlerine destek olmaya çalışan bir yapım var. Görevim de bunu gerektiriyor. Tabii ki eşcinsel vatandaşlarımızın da yaşam kalitelerini ya da yaşam ile ilgili özgürlüklerini korumakla ilgili sorumluluğumuz var. Geçmişte bu görevi yapmış insanların sorumluluğu olduğu gibi benim de var, benden sonraki belediye başkanlarının da var, ülkeyi yönetenlerin de var. Şunu söylemekte fayda görüyorum ki eşcinsel evliliğe izin verilmesi hususunda henüz toplumumuzun da hazır olmadığının altını çizmek isterim."