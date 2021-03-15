İnsanlık gördü ki sağlık çalışanı olmak ayrıcalık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 pandemisi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen '14 Mart Tıp Bayramı' törenine katıldı. Koca konuşmasında şunları söyledi:Bizler takdir edilen ömrümüzü tamamlayana kadar varlığımızı ve tecrübemizi başka insanların hayatlarına dokunmak, onları korumaya da iyileştirmeye adamayı tercih etmiş kişileriz. Bizler devletin yaşamasını insanın yaşamasına bağlamış bir geleneğin mensuplarıyız. "İnsanlık merhamet üzerine kuruludur" düsturunun temsilcileriyiz.Hekime her zaman ihtiyaç var. Bizler kendilerine muhtaç olunan değil, hastası için ailesinden vazgeçen, canını feda etmekten korkmadan hayat kurtarmaya çalışan bir mesleğin mensuplarıyız.Bizim vazifemiz, üstü açılanı örtmek, düşeni kaldırmak, ağlayanı güldürmektir. Ağrıya ilaç, yaraya merhem olmaktır, cerahate neşter vurmaktır. Bugünlerde istisnasız tüm insanlık gördü ki başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanı olmak bir ayrıcalıktır. Hekimler hastanın nabzını tuttuğu kadar toplumun da nabzını tutabilen bir misyonun sahibidir. 14 Mart, 1919 günü İstanbul'da işgalci emperyalist güçlere karşı bir tepki ve direniş hareketinin adıdır. Bir milletin uyanışının habercisidir.Salgının etkilediği kesimlerin en başında sağlık çalışanları geldi. Tüm insanlardan korunma talep edilirken, onlar ön safa atılarak mücadele verdi. Biliyorum, yapacak çok işimiz, gidilecek çok yolumuz var. İhtiyacımız olan azimli, kararlı, donanımlı, hakkaniyeti gözeten, yetkin kadrolardır. İnsana değer veren, insan sevgisini mesleğinin şiarı edinmiş güçlü ve nitelikli sağlık ordusudur.Son yüz yılın en büyük sağlık sorunu karşısında mesleğimizin itibar ve şerefini göklere çıkararak mücadele verdiniz. Kendi canından bile vazgeçmek nasıl olurmuş haykırdınız. Bir meslek neden ve nasıl sadece insan için var olurmuş ispat ettiniz. Herkes kabul etti ki bize ihtiyaç varsa biz amasız, fakatsız, tereddütsüz ve en gözü kara halimizle oradayız. Bu şeref bize yeter. ANKARA