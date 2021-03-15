Son dakika: 2021 yılı fitre miktarı belli oldu!

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı fitre miktarını açıkladı. Ramazan ayına kısa bir süre kala Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamada, '2021 fitre miktarı ne kadar?' sorusuna yanıt verildi.
2021 yılı fitre ücret en az 28 TL olarak belirlendi. 28 TL'nin altında fitre verilemezken, üzerinde istenilen ücret ödenebilir.
FİTRE NEDİR?
Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır.
2020 YILI FİTRE MİKTARI NE KADARDI?
Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakasının 2020 miktarı 27 TL olarak belirlenmişti.