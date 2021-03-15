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: , 'daki darbe girişimini şiddetle kınadı

haberi: Türkiye, 'daki darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan kendi halkına yönelik ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınadı.

AA
Giriş Tarihi: 15.3.2021 20:00 Son Güncelleme: 15.3.2021 20:00 ABONE OL
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'daki darbe girişimini şiddetle kınadı

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'daki darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan kendi halkına yönelik uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın, ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün Yangon'da yaşanan olaylarda bugüne kadar görülen en yüksek sayıda insanın yaşamını yitirmesinden yaşanan üzüntü ve kaygı dile getirildi.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

"Myanmar'daki darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan kendi halkına yönelik olarak uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın, ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınıyoruz." ifadelerinin yer verildiği açıklamada, askeri rejime yönelik, şiddeti derhal durdurma ve demokrasiye dönüş adımlarının gecikmesiz atılması çağrısı yinelendi.

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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'daki darbe girişimini şiddetle kınadı
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