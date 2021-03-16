16 Mart korona tablosu son dakika paylaşılıyor! Türkiye koronavirüs risk haritası ile Sağlık Bakanlığı bugünkü corona virüs vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı filyasyon ekibi tarafından kovid-19 salgınının ilk vakasından bu yana yapılan çalışmalarla corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı verileri en güncel korona tablosu ile birlikte paylaşılmaya devam ediliyor. 2020 yılı başından bu yana pek çok kez mutasyon geçiren corona virüsü günlük son durum tablosu verilerine erişmek isteyenler 16 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı - bugünkü corona virüs vaka sayısı kaç? şeklindeki sorulara cevap aramayı sürdürüyor. En güncel korona tablosu ile Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları…

16 MART KORONA TABLOSU İLE BUGÜNKÜ CORONA VIRÜS VAKA SAYISI

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla 16 Mart Koronavirüs tablosu verileri ile corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı bilgileri şöyle;