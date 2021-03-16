16 Mart korona tablosu son dakika paylaşılıyor! Türkiye koronavirüs risk haritası ile Sağlık Bakanlığı bugünkü corona virüs vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı filyasyon ekibi tarafından kovid-19 salgınının ilk vakasından bu yana yapılan çalışmalarla corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı verileri en güncel korona tablosu ile birlikte paylaşılmaya devam ediliyor. 2020 yılı başından bu yana pek çok kez mutasyon geçiren corona virüsü günlük son durum tablosu verilerine erişmek isteyenler 16 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı - bugünkü corona virüs vaka sayısı kaç? şeklindeki sorulara cevap aramayı sürdürüyor. En güncel korona tablosu ile Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları…
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla 16 Mart Koronavirüs tablosu verileri ile corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı bilgileri şöyle;
İşte son 3 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 20-26 Şubat tarih aralığındaki iller göre koronavirüs risk haritası detayları şöyle;
Türkiye koronavirüs risk haritasında yer alan renk kodları ve anlamları şu şekilde;