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Haberler Gündem Haberleri 16 Mart korona tablosu son dakika paylaşılıyor! Türkiye koronavirüs risk haritası ile Sağlık Bakanlığı bugünkü corona virüs vaka sayısı
Giriş Tarihi: 16.3.2021 19:00 Son Güncelleme: 16.3.2021 19:01

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16 Mart korona tablosu son dakika paylaşılıyor! Türkiye koronavirüs risk haritası ile Sağlık Bakanlığı bugünkü corona virüs vaka sayısı

’de etkilerini sürdürmeye devam eden kovid-19 pandemisine ilişkin “” başlığıyla yurt ve dünyadan güncel haberler gelmeye devam ediyor. İlk vakanın tespitinden bugüne kadar resmi internet sitesi ile hesabından en güncel korona tablosu ile Türkiye'de güncel vaka ve vefat rakamları paylaşılmaya devam ediyor. Bu bilgiler ışığında corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısını öğrenmek isteyenler açıklandı mı - kaç? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı ile son dakika ve tüm detaylar.

Sağlık Bakanlığı filyasyon ekibi tarafından kovid-19 salgınının ilk vakasından bu yana yapılan çalışmalarla corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı verileri en güncel korona tablosu ile birlikte paylaşılmaya devam ediliyor. 2020 yılı başından bu yana pek çok kez mutasyon geçiren corona virüsü günlük son durum tablosu verilerine erişmek isteyenler 16 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı - bugünkü corona virüs vaka sayısı kaç? şeklindeki sorulara cevap aramayı sürdürüyor. En güncel korona tablosu ile Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları…

16 MART KORONA TABLOSU İLE BUGÜNKÜ CORONA VIRÜS VAKA SAYISI

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla 16 Mart Koronavirüs tablosu verileri ile corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı bilgileri şöyle;

15 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 15 bin 503
  • HASTA SAYISI: 858
  • VEFAT SAYISI: 63
  • İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 893

İşte son 3 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...



14 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 13 bin 378
  • HASTA SAYISI: 852
  • VEFAT SAYISI: 68
  • İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 516

13 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 15 bin 082
  • HASTA SAYISI: 841
  • VEFAT SAYISI: 65
  • İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 287

12 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 14 bin 941
  • HASTA SAYISI: 834
  • VEFAT SAYISI: 66
  • İYİLEŞEN SAYISI: 11 bin 180

TÜRKİYE KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 20-26 Şubat tarih aralığındaki iller göre koronavirüs risk haritası detayları şöyle;



TÜRKİYE KORONAVİRÜS HARİTASI RENK KODLARI VE ANLAMLARI

Türkiye koronavirüs risk haritasında yer alan renk kodları ve anlamları şu şekilde;

  • Düşük riskli (mavi)
  • Orta Riskli (sarı)
  • Yüksek Riskli (turuncu)
  • Çok Yüksek Riskli (kırmızı)
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16 Mart korona tablosu son dakika paylaşılıyor! Türkiye koronavirüs risk haritası ile Sağlık Bakanlığı bugünkü corona virüs vaka sayısı
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