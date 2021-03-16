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Giriş Tarihi: 16.3.2021 15:31

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş katliamında vefat edenleri andı

AA
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Halepçe katliamında vefat edenleri andı

Kurtulmuş, "İnsanlık tarihinin kara lekesi katliamının ve benzerlerinin bir daha yaşanmaması için bölgemizde kardeşlik bilinciyle barışı yeniden tesis etmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1988'deki Halepçe katliamında yaşanan insanlık dramını büyük hüzün ve ibretle hatırladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu vahşi saldırıda hayatını kaybeden masumlara Allah'tan rahmet diliyorum. Kimyasal silahların kullanıldığı bu katliam bize Hama'da, Sabra ve Şatilla'da, Gazze'de yaşadıklarımızı da hatırlatıyor. Vicdanlara sorulacak esas soru, Bereketli Hilal'in gözyaşını nasıl durduracağımızdır. İnsanlık tarihinin kara lekesi Halepçe katliamının ve benzerlerinin bir daha yaşanmaması için bölgemizde kardeşlik bilinciyle barışı yeniden tesis etmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Halepçe katliamında vefat edenleri andı
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