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Bahçeli’den ‘Andımız’ tepkisi

MHP lideri ’den ’ın Andımız kararına tepki: İki yıldır bekletilen bu davanın, bir anda karara bağlanarak servis edilmesi maksatlıdır

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Giriş Tarihi: 16.3.2021 ABONE OL
Bahçeli’den ‘Andımız’ tepkisi
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 8. Dairesi'nin Öğrenci Andı'nı kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğini iptal eden kararını bozdu.
Karara sert tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, "Danıştay skandal bir karara imza atmış, milli gerçeklerle çatışmıştır" dedi. Bahçeli açıklamasında kararı "skandal" olarak değerlendirerek şu ifadelere yer verdi:

KARAR ÇARPIKLIKTIR
Yaklaşık iki yıldır bekletilen bu davanın, bir anda karara bağlanarak servis edilmesi maksatlıdır, marazidir, melun bir hevesin ve hedefin işaretidir. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun Türk'üm demekten rahatsızlığı hüsran verici bir çarpıklıktır. Nitekim Danıştay skandal bir karara imza atmış, milli gerçeklerle çatışmıştır.
Ülkemizi yeni bir karmaşanın içine çekmeye, anlaşmazlıkları körüklemeye, kutuplaşmayı tahrik etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun henüz açıklanmamış, fakat bir vasıtayla sızdırılmış kararına şiddetle karşıdır. Kaldı ki Öğrenci Andımız'ın okullarda okutulmasına engel çıkarmak, hukuken set çekmek haysiyetli ve demokratik bir tavır olamayacaktır.

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Bahçeli’den ‘Andımız’ tepkisi
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