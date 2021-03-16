İskenderun-Mersin arası tren seferleri başlıyor

Hızlı trenlerin normalleşmesinin ardından bazı bölgesel trenlerin de seferlere başlaması gündeme geldi. Yaklaşık bir yıldır seferlerin durdurulduğu ana hat ve bölgesel tren seferlerinden bir kısmının yeniden seferlere başlayacağı ifade edildi.

1 Mart'ta hızlı trenlerin tam kapasite çalışmaya başlaması ve biletlerin eskiden olduğu gibi 15 gün önceden satışa çıkarılması ile normalleşme yönünde atılan ilk adımların ardından, bazı bölgesel trenlerin de yeniden seferlere başlamasına yönelik hazırlıklara başlandı.

Toplu taşımacılıkta son yıllarda önemli bir yolcu kapasitesine ulaşan İskenderun ile Mersin arası 204 kilometrelik tren hattına, covid-19 pandemi süreci nedeniyle seferlere ara verilmişti. Kontrollü normalleşme süreciyle birlikte ara verilen İskenderun-Mersin arası tren seferlerinin yeniden başlama tarihi 22 Mart olarak belirlendi.

Dört ana istasyona sahip tren hattı üzerinde 4 il, 6 ilçe toplamda 16 ara istasyondan yolcu taşınan İskenderun-Mersin hattında günde iki sefer olmak kaydıyla tren hareket saatleri sabah 07:15 ila akşam 17:15 olacağı öğrenildi.

