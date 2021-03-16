Orta riskli iller hangileri? Türkiye'de 15 Mart 2021 koronavirüs risk haritasına göre orta riskli iller listesi son durum

Sağlık Bakanlığı, vaka sayılarına göre oluşturduğu covid-19 risk haritasında illeri, 4 farklı risk grubuna göre kategorilendirdi. Ankara, Gaziantep, Bursa gibi nüfus yoğunluğunun fazla olduğu şehirler, orta risk grubu iller listesinde yer aldı. Bakanlık tarafından yayımlanan koronavirüs risk haritasına göre orta riskli iller hangileri?

SAĞLIK BAKANLIĞI 15 MART GÜNCEL KORONAVİRÜS RİSK DURUMU HARİTASI

Başkan Erdoğan başkanlığında bugün bir araya gelecek Kabine'nin, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan koronavirüs risk durumu haritasına göre birtakım tedbir ve gevşeme kararları alması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı, illere göre haftalık vaka sayısı verisinden yola çıkarak illerin risk durumunu belirliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada mevcut uygulamanın devam edeceğini ve illerdeki gelişmelerin yakından takip edileceğini belirtti.