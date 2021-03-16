Orta riskli iller hangileri? Türkiye'de 15 Mart 2021 koronavirüs risk haritasına göre orta riskli iller listesi son durum

Sağlık Bakanlığı, vaka sayılarına göre oluşturduğu covid-19 risk haritasında illeri, 4 farklı risk grubuna göre kategorilendirdi. Ankara, Gaziantep, Bursa gibi nüfus yoğunluğunun fazla olduğu şehirler, orta risk grubu iller listesinde yer aldı. Bakanlık tarafından yayımlanan koronavirüs risk haritasına göre orta riskli iller hangileri?
SAĞLIK BAKANLIĞI 15 MART GÜNCEL KORONAVİRÜS RİSK DURUMU HARİTASI
Başkan Erdoğan başkanlığında bugün bir araya gelecek Kabine'nin, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan koronavirüs risk durumu haritasına göre birtakım tedbir ve gevşeme kararları alması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı, illere göre haftalık vaka sayısı verisinden yola çıkarak illerin risk durumunu belirliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada mevcut uygulamanın devam edeceğini ve illerdeki gelişmelerin yakından takip edileceğini belirtti.
ORTA RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?
Sağlık Bakanlığı tarafından koroanvirüs risk haritasına göre, haritada sarı renk ile gösterilip düşük riskli iller kategorisinde yer alan şehirler şu şekilde:
1 MART'TA YENİ KONTROLLÜ NORMALLEŞME BAŞLADI
Türkiye, koronavirüs ile mücadelede 1 Mart'ta yeni bir döneme başladı. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası ulusa seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Yeni Kontrollü Normalleşme' olarak duyurduğu dönemdeki kısıtlamaları kamuoyu ile paylaştı.
RENK KODU DÖNEMİ
Tüm Türkiye'nin kısıtlamaları aynı şekilde uygulamasına son verilen dönemde iller koronavirüs ile mücadeledeki başarısına göre sınıflandırıldı. Vaka sayısının düşük olduğu iller 'Mavi' renk kodu, orta olan iller, 'Sarı' renk kodu, yüksek olan iller 'Turuncu', çok yüksek olan iller ise, 'Kırmızı' olarak belirlendi. İller renk kodlarına göre kısıtlamalardan belli oranda muaf oldu.