Pendik’te annesini öldürmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor

İstanbul Pendik'te 3 katlı bir binanın giriş katında 20 Şubat 2021 tarihinde yaşanan olayda iddiata göre yaklaşık 6 yıl önce kocasından boşanan 42 yaşındaki Taliha Duran, İbrahim Çetin ile dini nikahlı olarak birlikte yaşamaya başladı. 42 yaşındaki annenin ilk evliliğinden olan ve babası ile yaşayan oğlu Mehmet Türk akşam saatlerinde annesinin evine geldi. Annesi kapıyı açınca Mehmet Türk, elindeki bıçaklardan birini kapıyı açan annesi Taliha Duran'ın kalbine saplarken, diğer bıçağı ise Duran'ın arkasında bulunan İbrahim Çetin'e doğru savurdu.

'ANNEMLE SORUNUM YOKTU'

Mehmet Türk daha sonra olay yerinden kaçarken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Taliha Duran, yedi gün sonra hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan Mehmet Türk ifadesinde 'Olay günü annemin evine gitmeden önde alkol almıştım. Kapıyı çaldım ve annem açtı. Beni eliyle itekleyip, 'Niye geldin' diye bağırdı. Benim elimde bıçak vardı ve yer buzluydu. Aramızda yaşanan arbede esnasında annem bıçağın üzerine düşüp yaralandı. Korkup olay yerinden uzaklaştım. Daha sonra 155'i arayarak kendimi ihbar ettim. Annemle birlikte yaşayan İbrahim Çetin'e bıçak sallamadım. Annemle aramızda herhangi bir husumet bulunmamaktadır. Olaydan 15 gün önce annemi ziyaret ettim ve üvey kardeşimle oynadım. Olay sebebiyle pişmanım" dedi. Mehmet Türk, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNESİ KALBİNDEN BIÇAKLAMIŞ



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktul Taliha Duran'ın, yaklaşık 6 yıldır müşteki İbrahim Çetin ile birlikte yaşaması sebebiyle, öz oğlu olan şüpheli Mehmet Türk'le görüşmediği aktarıldı. Şüpheli Mehmet Türk'ün, 20 Şubat 2021 günü annesinin Pendik'teki evine gittiğinin belirtildiği iddianamede, zile basması üzerine kapıyı annesi Taliha Duran'ın açtığı ve şüpheli Mehmet Türk'ün, her iki elinde bulunan bıçaklardan birisiyle annesini kalbinden bıçakladığı, diğer bıçağı ise müşteki İbrahim Çetin'e savurarak kasten yaralamaya teşebbüs ettiği, kalbinden bıçaklanan anne Taliha Duran'ın, kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra hayatını kaybettiği anlatıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ



İddianamede, şüpheli Mehmet Türk'ün, öz annesini bilerek ve isteyerek kasten öldürdüğü, İbrahim Çetin'e karşı ise silahla kasten yaralamaya teşebbüs ettiği, şüphelinin ifadesine itibar edilemeyeceği ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtilerek, "Üstsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

ÜVEY BABADAN DOLAYI DA CEZASI İSTENDİ

Şüpheli Mehmet Türk hakkında ayrıca, İbrahim Çetin'e karşı, 'Silahla kasten yaralamaya teşebbüs etme' suçundan da 1 ay 15 günden 1 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi.